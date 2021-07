Bedarf wächst : Flugsicherung fährt Lotsen-Ausbildung hoch

Die Luftfahrtbranche hat in der Corona-Krise stark gelitten. Doch schon in wenigen Jahren könnte sie sich vollständig erholt haben. Das dürfte auch neue Jobs bedeuten. So will die Deutsche Flugsicherung schon bald neue Lotsen ausbilden.

Langen | Die Deutsche Flugsicherung (DFS) fährt die Ausbildung von Fluglotsen hoch. Im kommenden Jahr würden bis zu 150 Auszubildende und dual Studierende eingestellt, teilte die bundeseigene GmbH in Langen bei Frankfurt mit. Im laufenden Jahr sind es nur 110 Einstellungen. „Wenn der Luftverkehr sich bis Mitte des Jahrzehnts vollständig erholt hat, benötige...

