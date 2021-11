Mutmacher und Ratgeber : Eltern sind bei der Berufswahl gefragt

Was will ich werden? Diese Frage kann für Zündstoff zwischen Eltern und Jugendlichen sorgen. Ob entgegengesetzte Jobvorstellungen oder so gar keine Ahnung - so kommen Sie gemeinsam auf gute Ideen.

Hamm | Welcher Beruf soll es sein? Auf den allerletzten Metern der Schulzeit kommt diese Frage fast zu spät. „Der Berufswahlprozess beginnt im Grunde schon im Kindergarten, da wird er nur noch nicht reflektiert“, sagt Sibylle Riese, Berufsberaterin in der Arbeitsagentur Hamm. Bereits in der Kindheit würden sich erste Interessen und Kompetenzen zeigen. Kon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.