Macher von morgen : Bundesregierung will Studierende zu Gründungen ermutigen

Etablierte Firmen verlassen nur selten ausgetretene Pfade. Grundlegende Innovationen stammen daher oft von Outsidern. Ein Programm der Bundesregierung soll jungen Start-up-Gründungen besser auf die Sprünge helfen.

Berlin | Mit einem Online-Programm will die geschäftsführende Bundesregierung Studentinnen und Studenten für Unternehmensgründungen begeistern. Die Initiative mit dem Namen „Makers of Tomorrow“ (in etwa: Macher von morgen) ist am 1. November an den Start gegangen. Nach Angaben aus Regierungskreisen habe es bereits etwa 900 Anmeldungen über beinahe 80 Hochsc...

