ANZEIGE : Der große XXXL Badespaß: Bewerben Sie sich jetzt!

Eine Woche läuft die Aktion nun schon, bei der Sie mit einer originellen Foto-Idee die Chance auf einen XXXLutz Rück Bad-Gutschein im Wert von 3000 Euro haben.

von svz.de

12. September 2018, 16:24 Uhr

Das eigene Badezimmer ist nicht nur der Ort für unser morgendliches Pflegeritual. Vielmehr ist es zum Platz der Entspannung und Erholung geworden. Hier findet nicht nur unsere Körperpflege statt. Nein, hier lassen wir die Sorgen des Tages fallen oder wärmen uns nach einem kalten Wintertag im heißen Wasser der Badewanne auf. Wohlfühlen ist angesagt. Damit Sie sich Ihr Traumbad gestalten können, haben das Möbelhaus XXXLutz Rück und das medienhaus:nord eine Aktion ins Leben gerufen, bei der Sie mit viel Kreativität und ein bisschen Glück einen Warengutschein für ein Badezimmer im Wert von 3000 € gewinnen können. Zeigen Sie uns, wie XXXL-Badespaß bei Ihnen aussieht, und stellen Sie das XXXL-Logo auf kreative Art und Weise nach. Foto machen, einsenden und mit ein bisschen Glück den Warengutschein gewinnen. kebe

So bewerben Sie sich:

1. Laden Sie Ihr Foto über das Online-Formular auf unsere Aktionsseite hoch.

2. Schreiben Sie einen kurzen Steckbrief von sich (Name, Beruf, Wohnort, Alter – mind. 18 Jahre) und sagen uns, warum genau Sie den Gutschein für eine Badezimmereinrichtung gewinnen sollten. Handynummer nicht vergessen – fertig!

Teilnahmeschluss ist Donnerstag, der 27. September 2018, 12 Uhr.

Und so läuft der Wettbewerb ab:

Nach dem Einsendeschluss am 27. September sind unsere Leser gefragt: Stimmen Sie vom 29. September bis 7. Oktober online für Ihr Favoriten-Foto ab.

Am 13. und 14. Oktober stellen wir Ihnen die Kandidaten mit den meisten Voting-Punkten in Ihrer Tageszeitung vor.

Am Mittwoch, dem 10. Oktober, wird der Gewinner des Wettbewerbs und damit stolze Besitzer eines 3000€ Badezimmer-Warengutscheins im Möbelhaus XXXLutz Rück in Pampow bei Schwerin gekürt. Machen Sie mit!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

