Mietermodernisierung : Können Mieter ihre Investition in die Wohnung absichern?

Ein neues Bad in der Wohnung, eine Etagenheizung oder ein Türspion in der Wohnungstür - wer solche Maßnahmen plant, holt sich besser das Okay des Eigentümers. Andernfalls kann es teuer werden.

Berlin | Mietermodernisierungen sind häufig nur mit Vermieter-Zustimmung zulässig. Das gilt zumindest für bauliche Maßnahmen mit Eingriffen in die Bausubstanz, erklärt der Deutsche Mieterbund. Die Zustimmung der Vermieters sollte sich Mieter zur Absicherung am besten schriftlich geben lassen. Haben Mieter ihre Modernisierungsarbeiten und Investitionen währe...

