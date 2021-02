Hände weg : Kindersicherung in Steckdose kann Brand auslösen

Die üblichen Kindersicherungen für Steckdosen zum Einkleben können Brände auslösen. Aber bitte nicht erschrecken - man muss hier die Umstände betrachten.

Hamburg/Berlin | Selbst die kleinsten Kinder sind oft einfallsreicher, als man vermutet. Aber sieht man erst mal einem Einjährigen beim Herumtapsen im Haus zu, erkennt man die Gefahren. Der greift nach allem, was er entdeckt, dreht und wendet es, fasst alles an, was ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.