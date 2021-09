Einer, der alles kann : iRobot-Chef: Haushaltsroboter mit Armen sind machbar

Saugen, putzen, abwaschen - Hausarbeit empfinden viele Menschen als lästig. Wäre es da nicht schön, wenn ein Roboter all diese Aufgaben übernimmt? Der Chef von iRobot hält diese Idee für realisierbar.

Bedford | Der Saugroboter-Spezialist iRobot stellt sich auf eine Zukunft mit mechanischen Haushaltshelfern ein, die Arme haben. „Wir sind an einem Punkt, an dem wir die Umgebung, in der wir agieren, allmählich soweit verstehen, dass wir so etwas machen können“, sagte iRobot-Chef Colin Angle der dpa. Auch in der Industrie rätsele man aber noch, was die Aufgab...

