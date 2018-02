ANZEIGE : BBM Einrichtungshäuser

von svz.de

01. Februar 2018, 00:00 Uhr

35.000 qm Wohnkompetenz und über 60 Jahre Möbel-Erfahrung machen die BBM Einrichtungshäuser in Parchim, Wittstock, Waren und Mühlengeez zu Ihrem Einrichtungsexperten ganz in Ihrer Nähe in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.

Familie Rohloff, mit den Brüdern Frank und Jörg Rohloff, präsentiert Ihnen in der 3. Generation brandneue Markenmöbel in einer modernen und freundlichen Atmosphäre. Über 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich darauf, Ihnen in Sachen Einrichten und Wohnen kompetent und hilfsbereit zur Seite zu stehen.

BBM Möbelhaus

Fr.-W.-Raiffeisen Ring 6

19370 Parchim

Öffnungszeiten:

Mo - Fr 10 - 19 UhrSa 9 - 16 Uhr (April - August)

9 - 18 Uhr (September - März)

Tel.: (03871) 62 05 -69

Fax: (03871) 62 05 -42

Klicken Sie hier und gelangen Sie zum Imagefilm