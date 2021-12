Gegen die Wohnungsnot : Nachhaltigkeit: Studenten testen Bauen und Leben der Zukunft

Den CO2-Fußabdruck klein halten, weniger konsumieren und den Flächenverbrauch minimieren: So wollen sich die künftigen Bewohner des „Collegium Academicum“ in Heidelberg dem Klimawandel entgegenstellen. Neben Idealismus gehört harte Arbeit zum Projekt.

Heidelberg | Für Johanna hat das große Ausmisten schon begonnen. Klamotten, Bücher, Hygieneartikel müssen auf ein Minimum reduziert werden, wenn sie im Frühjahr ihre neue Wohnung in Heidelberg bezieht. „Ich fühle mich befreit“, sagt die 21-Jährige und zieht in einem winzigen Zimmer imaginäre Linien für Bett, Schrank und Schreibtisch. In so einen Raum wird die S...

