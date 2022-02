Panorama : Zweijähriger in Eimsbüttel von Auto erfasst: Schwer verletzt

Im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel ist ein zwei Jahre alter Junge von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich das Kind am Samstagabend an einem Fußgängerüberweg von seiner Mutter losgerissen und war auf die Fahrbahn gelaufen, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen berichtete. Dort fuhr ein Auto gegen den Jungen. Nach Angaben des Sprechers wurde er in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Zuvor hatte die „Hamburger Morgenpost“ berichtet.

