Hamburg : Zwei Frauen durch mutmaßliche Lauge in Bussitzen verletzt

Zwei Frauen haben sich durch eine bislang unbekannte Lauge in Bussitzen schwere Hautverletzungen zugezogen. Beide Frauen hätten sich in dem jeweiligen Bus hingesetzt, dann den nassen Sitz und unmittelbar danach Schmerzen im Gesäßbereich bemerkt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Eine 39 Jahre alte Frau, die mit der Linie 22 von Blankenese nach Altona unterwegs war, wurde von einer Rettungswagenbesatzung versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Auch ihr Ehemann, der die feuchte Kleidung seiner Frau angefasst hatte, wurde wegen seiner gereizten und geröteten Hände behandelt. In dem zweiten Fall war eine 17-Jährige mit der Lin...

