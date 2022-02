Panorama : Zusammenstoß: 67-Jährige lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Haren (Landkreis Emsland) sind in der Nacht zum Freitag zwei Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf die Kreuzung, gleichzeitig kam von links eine 67-Jährige mit ihrem Auto. Die beiden Fahrzeuge prallten ineinander. Der Wagen des 47-Jährigen sei durch die Wucht des Zusammenstoßes von der Fahrbahn geschleudert worden, berichtete die Polizei. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 67-jährige Fahrerin des anderen Autos erlitt laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen. Warum beide offenbar gleichzeitig auf die Kreuzung fuhren, war zunächst unklar.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.