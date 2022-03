Feuerwehreinsatz : Zehn Verletzte bei zwei Busunfällen in Dorsten

Feuerwehr und Polizei in Dorsten (Kreis Recklinghausen) mussten am Donnerstag innerhalb kurzer Zeit zu zwei Unfällen mit Beteiligung von Bussen ausrücken. Ein Unfall ereignete sich im Stadtteil Hervest, wo ein Autofahrer mit einem Linienbus kollidierte, in dem auch Schülerinnen und Schüler waren. Die Feuerwehr berichtete von sieben leicht verletzten Personen.

Bei einem weiteren Unfall im Stadtteil Rade stießen laut Polizei-Angaben ein Linienbus und ein Paketdienst-Fahrzeug zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls seien Pakete aus dem Transporter geschleudert worden und auf die Straße gefallen, hieß es. Drei Menschen hätten Verletzungen erlitten. Der Fahrer des Post-Fahrzeuges sei schwer verletzt und mit eine...

