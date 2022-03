Stormarn : Zehn Verletzte bei Unfall auf A24

Bei einem Verkehrsunfall auf der A24 in Richtung Berlin mit fünf beteiligten Fahrzeugen sind zehn Menschen verletzt worden, darunter vier Kinder. Zwei der Menschen erlitten bei dem Unfall am Sonntagmittag bei Witzhave (Kreis Stormarn) schwere Verletzungen, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen mitteilte. Ob sich unter den Schwerverletzten auch Kinder befanden, war vorerst nicht bekannt. Die verletzten Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen. Nähere Hintergründe zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.