Umgang mit dem Wagenheber : Winterreifen richtig aufziehen

Wer die Winterreifen selbst aufziehen möchte, sollte unbedingt darauf achten, dass der Wagenheber an der richtigen Stelle angesetzt wird. Ansonsten kann es sehr gefährlich werden. Anhängerbesitzer sollten den Hänger bei der Reifenfrage nicht vergessen.

von dpa

31. Oktober 2018, 11:27 Uhr

Wer in Eigenregie die Winterreifen montieren will, benötigt einen festen ebenen Grund für den Wagenheber. Auf Kopfsteinpflaster oder einer abschüssigen Straße etwa könnte er einklappen, warnt der Tüv Thüringen.

Sicherheitsvorkehrungen

Schwere Verletzungen und Beschädigungen an Radaufhängungen oder Schwellern drohen dann. Außerdem ist penibel darauf zu achten, dass der Wagenheber nicht verkantet und nur an den dafür vorgesehenen Stellen angesetzt wird, die für die auftretenden Kräfte ausgelegt sind.Wo sich solche Aufnahmepunkte befinden, ist von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden. Im Zweifel müssen Fahrer in der Betriebsanleitung nachsehen.

Auch Anhänger brauchen Winterreifen

Was viele Autofahrer vergessen: Gespannfahrer sind bei winterlichen Verhältnissen zwar nicht gesetzlich verpflichtet, ihre Anhänger mit Winterreifen auszurüsten. Obwohl nur das Zugfahrzeug welche haben muss, rät der Tüv Süd aber dringend dazu, sie auch an den Anhänger zu montieren. Denn die Gummimischungen und das Profil der Winterreifen bieten bei winterlichen Straßenverhältnissen ungleich mehr Grip. «Das wirkt sich nicht nur beim Anfahren und Bremsen aus, sondern erhöht auch die Seitenstabilität in den Kurven», sagt Vincenzo Lucà vom Tüv Süd.

Der Tüv empfiehlt Winterpneus am Anhänger vor allem für Wohnanhänger und für Gespann-Vielfahrer. Wer im Winter wenig fährt oder nur einen eher leichten Anhänger für Gartenabfälle oder Ähnliches nutzt, könne auch über Ganzjahresreifen für den Anhänger nachdenken.