Aral wird Partner : VW will Schnellladenetz für E-Autos aufbauen

Volkswagen erhöht das Tempo beim Ausbau der Elektromobilität. Gemeinsam mit mehreren Partnern will der Konzern das Schnellladenetz in ganz Europa massiv ausbauen.

Bochum | Europas größter Autobauer Volkswagen will gemeinsam mit Energiekonzernen ein europaweites Schnellladenetz für Elektroautos aufbauen. Bis 2025 sollen rund 18.000 Ladepunkte installiert sein, wie VW am Montag mitteilte. Das entspreche rund einem Drittel des für diesen Zeitpunkt prognostizierten Gesamtbedarfs auf dem europäischen Kontinent. In Deutsch...

