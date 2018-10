Neuwagenkauf : Volkswagen bietet ab November Umtauschprämien für Diesel

In 14 Städten will Volkswagen am 1. November mit Umtauschprämien für Euro 1- bis Euro-5-Diesel starten. Sie sollen beim Kauf eines Neuwagens 4000 bis 5000 Euro Rabatt erhalten.

von dpa

12. Oktober 2018, 11:44 Uhr

Volkswagen will über einer Million Diesel-Besitzern vom 1. November an Umtauschprämien anbieten. Dieses Angebot richte sich an Besitzer von Euro 1- bis Euro-5-Diesel-Fahrzeugen in 14 Städten mit besonders belasteter Luft, teilte Volkswagen mit.

Aber auch Menschen aus angrenzenden Landkreisen sowie Pendler sollten davon profitieren können. Zuvor war bekanntgeworden, dass die geplanten Prämien der sogenannten Volumenmarken des Konzerns im Schnitt bei etwa 4000 Euro für Diesel der Abgasnormen Euro 1 bis Euro 4 liegen sollten - und bei 5000 Euro für Euro-5-Diesel.

Im kürzlich vorgestellten Diesel-Konzept der Bundesregierung sind Hardware-Nachrüstungen für Euro 5-Diesel neben Umtauschaktionen als Möglichkeit vorgesehen, um die Luft in Städten mit hoher Schadstoffbelastung zu verbessern.

Zuvor hatte auch Daimler Details zu Umtauschprämien für Dieselfahrzeuge aller Marken mit der Abgasnorm Euro 1 bis 4 sowie Euro 5 in den «Schwerpunktregionen» genannt. Sie bewegen sich zwischen 3000 und 10.000 Euro je nach Modell. Die Umtauschprämie für Regionen außerhalb der «Schwerpunktregionen» werde fortgeführt, heißt es.