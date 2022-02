Bayern : Viele offene Fragen nach Horrorfahrt des Sattelzugs

Ein tonnenschwerer Sattelzug rammt Autos und schiebt sie gegen ein Haus, Flammen lodern, Trümmerteile fliegen umher - Szenen wie aus einem Katastrophenfilm. Bewohner einer Straße in Fürth haben genau das erlebt.

Es sind Bilder der Verwüstung: Autos stehen in Flammen, eine Hausfassade brennt, Trümmerteile liegen umher. Und mittendrin ein Sattelzug. Ein betrunkener Lastwagenfahrer hatte am Dienstagabend nach einem Unfall an einer Kreuzung mit seinem tonnenschweren Gefährt eine Schneise der Verwüstung hinterlassen, Autos gerammt und diese gegen eine Hauswand ged...

