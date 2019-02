VW Passat : Update für die Familienkutsche

Auf dem Genfer Autosalon im März zeigt VW den erneuerten Passat

von Frank Wald

23. Februar 2019, 16:00 Uhr

Hamburg | Seit 45 Jahren fährt der Passat auf Deutschlands Straßen, belegt nach Golf und Polo Platz 3 der meistverkauften VW aller Zeiten. Und wenn irgendwann im Mai das 30-millionste Exemplar vom Band läuft, wird er mit den jetzt vorgestellten Updates zum Technologieträger der Marke.

Dazu zählt vor allem der Ausbau der Assistenzsysteme, allen voran der neue Teilzeit-Autopilot „Travel Assist“, der mit der Kombination aus Abstandtempomat ACC und Spurführungssystem „Lane Assist“ den Wagen automatisch auf Kurs hält. Was bislang in Verbindung mit dem Stauassistenten nur bis Tempo 60 möglich war, soll nun auch bis 210 km/h klappen.

Damit macht der Passat den nächsten Schritt zum teilautomatisierten Fahren, wobei der Fahrer immer noch die volle Kontrolle und Verantwortung trägt. Mit dem ebenso erstmals gezeigten kapazitiven Lenkrad allerdings, das auf leichteste Berührungen reagiert, muss er dazu nicht mehr permanent am Volant ruckeln. Überhaupt besitzt der Passat so viele Assistenzsysteme wie kein VW-Modell zuvor. Darunter erstmals auch einen elektronischen Helfer, der den Fahrer bei einem Ausweichmanöver per Brems- und Lenkeingriff unterstützt.

Dazu gesellt sich die neueste Generation des „Modularen Infotainment Baukasten“ (MIB3), mit dem der Familien- und Flottenwagen-Klassiker zum digitalen Vorreiter wird, inklusive Digital-Cockpit und 9,2-Zoll-Touchscreen sowie eingebauter SIM-Karte für die permanente Online-Anbindung. Sie liefert kostenlos Echtzeitdaten für die Navigation und erlaubt optional eine umfassende Vernetzung als WLAN-Hotspot, für Musikstreaming und Internetradio. sowie den Zugang zur digitalen Plattform „Volkswagen We“, mit dem sich etwa bargeldlos die Parkgebühren bezahlen lassen.

Mit der „VW ID“, die jeder Kunde nach Anmeldung erhält, lässt sich sogar das Auto via Smartphone öffnen und starten. Auch die neue, natürliche Sprachsteuerung greift auf die Online-Anbindung zurück, um Fragen wie „Wo gibt´s in Berlin die beste Currywurst?“ zu beantworten und die Routenführung zu aktivieren.

Zu sehen ist von den Updates hingegen kaum etwas. Leichte Retuschen an Front- und Heckstoßfänger, ein neues Kühlerschutzgitter und am Heck prangt mittig – Porsche und Seat lassen grüßen – der Modellschriftzug. LED-Scheinwerfer in neuem Licht-Design und ebensolche Rückleuchten sind im Passat jetzt Serie.

Gegen Aufpreis kann der Passat, als zweites Modell nach dem Touareg, nun auch mit dem neuen LED-Matrix-Licht die Nacht zum Tag machen und mithilfe seiner 44 LED-Module den Gegenverkehr passgenau ausschneiden. Nach wie vor wird der Business-Bestseller als Limousine und Kombi ausgeliefert.