Verkehrssicherheit : Tückischer Sekundenschlaf

Gegen die Müdigkeit am Steuer können ein kleines Schläfchen und etwas Bewegung im Freien wahre Wunder wirken.

von sp-x

25. August 2018, 16:00 Uhr

Eine Autoreise in der Nacht oder am frühen Morgen zu starten, kann in der Hauptreisezeit von Vorteil sein. Doch auch einem routinierten Autofahrer setzt starke Müdigkeit zu. Die Gefahr wird oft unterschätzt, dabei schränkt Müdigkeit den Fahrer ähnlich stark ein wir Alkohol. Wird die Fahrt entgegen der inneren Uhr angetreten, ist die Gefahr besonders groß: Zwischen zwei und fünf Uhr morgens und am Nachmittag gegen 14 Uhr befindet sich der Mensch in einem biologischen Tief.

Gegen die Erschöpfung bei einem kurzen Halt einen Kaffee oder einen Energy Drink zu trinken, um dann sofort weiterzufahren, macht nicht wirklich fit. Mal davon abgesehen, dass es 20 bis 30 Minuten dauert, bis das Koffein im Körper wirkt, kann es die Aufmerksamkeit nur kurzfristig erhöhen. Um fit zu bleiben, empfehlen sich regelmäßige Pausen alle zwei Stunden. Wer müde ist, macht ein kleines Nickerchen. Etwas Bewegung im Freien bringt den Kreislauf auf Touren und erhöht die Sauerstoffaufnahme.

Am Abend zu starten und auf relativ leerer Autobahn durch die Nacht zu fahren, kann besonders belastend sein: Wer sich – beispielsweise nach einem langen Arbeitstag – schon übermüdet ans Steuer setzt, kann sich schlechter konzentrieren und reagiert viel langsamer als in ausgeschlafenem Zustand, warnt die Sachverständigen-Organisation Dekra. Selbst bei geringem Schlafdefizit sei es am besten, sich vor längeren Fahrten hinzulegen und erst zu starten, wenn man sich ausgeruht und wach fühlt, so die Verkehrsexperten.

Die Gefahr des Sekundenschlafs ist vor allem bei monotonen nächtlichen Fahrten auf der Autobahn hoch. Das Tückische dabei: Viele Autofahrer sind überzeugt, zu merken, wenn sie kurz vor dem Einschlafen sind. Richtig ist aber, dass man zwar die Müdigkeit bemerkt, nicht jedoch das Einschlafen selbst.

In vielen neuen Autos sind inzwischen Müdigkeitswarner eingebaut. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass diese Technik wenig verlässlich ist. Immerhin: Wenn der virtuelle Beifahrer zur Pause auffordert, ist es kein Fehler, dem Rat zu folgen.

Wichtiger ist jedoch eine kritische Selbstbeobachtung: Akute Warnzeichen sind Gähnen, plötzliches Frösteln, starkes Bewegungsbedürfnis oder Schwierigkeiten, die Spur zu halten. Weist der menschliche Beifahrer darauf hin, dass man müde ist, hat er meistens recht.