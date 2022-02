Panorama : Trotz Corona-Pandemie leichter Anstieg der Verkehrsunfälle

Trotz der Corona-Pandemie ist die Zahl der Verkehrsunfälle in Hamburg im vergangenen Jahr leicht gestiegen - auf 59.427 nach 58.140 im Vorjahr. Damit lag die Gesamtzahl aber immer noch rund 14 Prozent unter den fast 69.000 registrierten Unfällen des Jahres 2019, teilte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung der Verkehrssicherheitsbilanz für das Jahr 2021 mit. Zugenommen haben im vergangenen Jahr vor allem Unfälle mit Kleinlastwagen und E-Scootern. In knapp 90 Prozent der Fälle entstanden lediglich Sachschäden. Bei 6797 Verkehrsunfällen verunglückten 8153 Personen und damit 249 mehr als 2020, aber immer noch 1142 weniger als 2019.

