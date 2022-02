Wirtschaft : Trinity-Werk soll direkt an VW-Stammsitz

Bei der neuen Fabrik für das künftig zentrale VW-Modell Trinity im Großraum Wolfsburg zeichnet sich ein Standort unmittelbar am Stammwerk ab. „Wir brauchen das Projekt vor allem für die Transformation am Hauptsitz, also um die Beschäftigten, die wir jetzt hier an Bord haben, weiterhin mit Arbeit zu versorgen“, sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo der Deutschen Presse-Agentur. „Das muss auf jeden Fall hier stattfinden“, forderte sie - zumindest in direkter Umgebung. „Wenn wir über Wolfsburg sprechen, dann meinen wir auch Wolfsburg.“ Am Mittwoch besprachen Vertreter von Belegschaft und Management das Thema auch bei einer digitalen Betriebsversammlung.

VW-Personalvorstand Gunnar Kilian stellte im dpa-Interview klar: „Ausschlaggebend wird bei der Wahl des Standortes das Kriterium der Wirtschaftlichkeit sein.“ Es gebe aber mehrere Punkte, die für eine Ansiedlung an der Zentrale sprächen. „Der große Vorteil dieser Lösung liegt in der Effizienz. So belasten wir nicht die Produktionsanläufe neuer Autos im...

