Stade : Transporter verliert Fischabfälle im Kreisverkehr

Ein Transporter hat in einem Kreisverkehr in Himmelpforten (Landkreis Stade) eine größere Menge Fischabfälle verloren. Der Fahrer des Transports fuhr weiter - womöglich habe dieser den Verlust seiner Ladung gar nicht bemerkt, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Beamten gehen nicht von Absicht aus, dennoch wird nach dem Fahrer nun gesucht. Feuerwehrkräfte rückten an, um die Straße von den kleinen grauen Fischen zu säubern. Wie groß die Menge an Fischen war, die am Samstagmorgen auf der Straße landete, war nicht bekannt.

