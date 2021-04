Neu-Import aus China : SUV im Abo: Eine Testfahrt mit dem Lynk & Co 01

SUV gibt es wie Sand am Meer, vor allem in der Kompaktklasse. Dass der Lynk & Co 01 trotzdem heraussticht, liegt nicht am Design oder der neuen Marke. Was den China-Import ausmacht, ist vielmehr sein Vertriebskonzept.

Berlin | Wir streamen unser Fernsehprogramm, telefonieren mit einer Flatrate und buchen den Urlaub als Pauschalreise. Doch wenn es ums Auto geht, studieren wir stundenlang Preislisten, grübeln über Optionen, verhandeln mit dem Verkäufer und nehmen teilweise schwer kalkulierbare Folgekosten in Kauf. Alles viel zu kompliziert, sagen sie bei Lynk & Co und woll...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.