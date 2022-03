Verkehr : Staus nach Bombenentschärfung am Autobahndreieck Köln-Heumar

Die Entschärfung einer Fliegerbombe nahe dem Autobahndreieck Köln-Heumar hat am Freitag zu langen Staus geführt. Von der kurzzeitigen Vollsperrung waren laut der Stadt Köln die A3, die A4 und die A59 im gesamten rechtsrheinischen Köln betroffen gewesen.

Die Ein-Zentner-Bombe war am Vormittag bei Bauarbeiten an der A4 gefunden worden, wie ein Sprecher mitteilte. Im 300-Meter-Umkreis der Weltkriegsbombe habe sich kein Wohngebiet befunden. Dementsprechend hätten nur wenige Menschen während der Entfernung des Blindgängers ihre Arbeitsplätze verlassen müssen. Die Entschärfung sei am Mittag erfolgreich gegl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.