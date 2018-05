Autotest : Sonne,Benzin und Erdgas

Seat präsentiert auf der Insel Sylt eine umweltfreundliche und sparsame Motorenentwicklung.

von Jürgen Muhl

05. Mai 2018, 16:00 Uhr

Gewöhnlich zeigen die Automobilkonzerne ihre neuesten Modelle gern in Regionen mit garantiertem Sonnenschein. Was nicht unbedingt auf Sylt zutrifft. Wo es im April durchaus hin und wieder regnet und der Wind kräftig bläst. Nicht so in dieser Woche. Die Nordseeinsel zeigt sich von der besseren Seite und rund 100 aus ganz Deutschland angereiste Autotester wissen jetzt, dass die Sonne nicht nur an der französischen Riviera zwischen Nizza und Saint Tropez scheint. Auch wenn sie auf Sylt nicht garantiert werden kann.

Bei diesem Autotest auf den Straßen zwischen Keitum und Kampen, zwischen List und Hörnum, geht es nicht um Tempo, PS-Poker und auch nicht um Schönheit. Vielmehr um umweltfreundliches und sparsames Autofahren. Die Volkswagen-Tochter Seat hat Autos entwickeln, die mit komprimiertem Erdgas (CNG) angetrieben werden können, wahlweise auch mit Benzin. Der spanische Hersteller führt das technische Entwicklungsprojekt für CNG-Fahrzeuge innerhalb des VW-Konzerns an. Seat kündigte für das laufende Jahr das „weltweit erste und einzige SUV“ mit Erdgas fähigem Antrieb an.

Auf Sylt stehen die Ein-Liter-Modelle Ibiza, Leon und der Leon ST 1.4 TGI. Sie sind mit Motoren ausgestattet, die Erdgas oder Benzin laufen. Der durchschnittliche Erdgas-Anteil bei Seat-Modellen liegt bei 22 Prozent. CNG ist in Deutschland an rund 900 Tankstellen zu haben, wovon eine in Westerland auf Sylt zu finden ist. Im Vergleich zu konventionellen Kraftstoffen stoßen Erdgas-Antriebe deutlich weniger CO2 sowie Stickoxide und kaum Feinstaub aus. Der Treibstoff wird durch eine niedrige Energiesteuer gefördert, die Kosten pro 100 Kilometer liegen deutlich unter denen von Benzin- und Dieselfahrzeugen. Laut Seat liegt die Ersparnis im CNG-Betrieb bei 38 Prozent. Dafür liegt der Anschaffungspreis mit der zusätzlichen Gas-Ausrüstung um rund 2000 Euro höher.

Die zwei Tankuhren im Display des Cockpits zeigen den schnelleren Verbrauch von Erdgas (130 Oktan, Reichweite 1300 Kilometer). Das Auftanken dauert drei Minuten.

Die Konstellation Benzin-Erdgas sei keine Brückentechnologie, keine Übergangslösung, heißt es bei Seat. Verkauft wurden bislang 2600 Autos mit dieser Misch-Technik. Sylt soll nur eine Etappe gewesen sein.