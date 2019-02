Rennflaggen und Sport : Sondermodelle und neue Motoren mit mehr Kraft

Viele Automobilhersteller arbeiten an leistungsstarken Modellen. Dabei kommt auch das Design nicht zu kurz. Während Jaguar mit dem Flaggenemblem experimentiert, setzt Hyundai auf dunkel getönte Scheiben.

von dpa

06. Februar 2019, 12:05 Uhr

Chequered Flag: Jaguar legt Sondermodell vom XF auf

Für den XF als Limousine und Kombi hat Jaguar ein Sondermodell im Rennflaggen-Design aufgelegt. An den Chequered-Flag-Modellen zeigen sich sowohl Leichtmetallfelgen in 18 Zoll als auch Zierteile mit dem Flaggenemblem etwa in den seitlichen Luftauslässen. Einige Teile sind in Wagenfarbe lackiert und es gibt schwarz getönte Chromteile. Zudem sind drei exklusive Farben verfügbar, teilte der Hersteller mit. Eine Lederausstattung gehört unter anderem ebenfalls zum Umfang. Die Preise starten bei 55.400 Euro für die Limousine und bei 60.400 Euro für den Kombi Sportbrake.

Neues Diesel-Topmodell für den Nissan Qashqai

Nissan setzt weiter auf Diesel und erweitert das Motoren-Portfolio ihres Crossovers Qashqai nach oben. So bieten die Japaner nun einen neuen 1,7-Liter-Diesel nach Euro 6d-TEMP mit 110 kW/150 PS, der ein maximales Drehmoment von 340 Nm parat hält. Der Verbrauch beträgt laut Hersteller zwischen 4,2 bis 5,2 Liter (123 bis 138 g/km CO2). Der Selbstzünder lässt sich sowohl mit Allrad- als auch mit Frontantrieb koppeln. Die Preise starten ab 29.665 Euro. Daneben haben die Japaner auch den Einstiegsdiesel mit 85 kW/115 PS überarbeitet. Dieser 1,5-Liter-Motor ist nur mit Frontantrieb aber wahlweise als Handschalter als auch mit Doppelkupplung kombinierbar.

Sportliche N Line auch für Hyundai i30 Fastback

Nach dem Fünftürer können i30-Kunden Hyundais neue N Line zu Preisen ab 25 350 Euro nun auch für das fünftürige Coupé Fastback ordern. Die vom Sportmodell N inspirierte Ausstattung bringt dessen Front- und Heckschweller sowie seinen Kühlergrill ans Auto. Leichtmetallfelgen in 18 Zoll und ab der B-Säule dunkel getönte Scheiben kennzeichnen die sportliche Linie weiter, so der Hersteller. Innen gibt es unter anderem Sportsitze und Pedale in Aluoptik. Als Motor steht ein 1,4-Liter-Benziner mit 103 kW/140 PS parat.