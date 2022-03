Verkehr : Schwerer Unfall auf A7: Reifen bei Tempo 200 geplatzt

Ein Autofahrer ist auf der A 7 bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 58-Jährige fuhr zur Mittagszeit nahe der Anschlussstelle Großenaspe in Richtung Hamburg, als an seinem Fahrzeug der hintere rechte Reifen platzte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Mit einer Geschwindigkeit von schätzungsweise 200 Kilometern pro Stunde sei der Sportwagen gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Danach sei das Auto über alle drei Fahrstreifen geschleudert, durch einen Wildschutzzaun gefahren und auf einem Feld neben der Autobahn zum Stehen gekommen, teilte Polizei weiter mit. Ursache für das Platzen des Reifens war demnach vermutlich Materialermüdung. Die Autobahnpolizei musste den rechten Fahrstreifen für etwa eine Stunde sperren. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

