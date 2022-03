Erneuter Wintereinbruch : Schneewarnung in Türkei und Griechenland: Flüge gestrichen

Während in Deutschland der Frühling naht, haben die beiden Mittelmeerstaaten Türkei und Griechenland mit starkem Schneefall zu kämpfen. Viele Flugzeuge können deshalb nicht starten. Welche Flüge sind betroffen?

Wegen der Ankündigung starken Schneefalls in derTürkei hat die Fluggesellschaft Turkish Airlines Hunderte Flügeabgesagt. Es wurden insgesamt 205 Verbindungen für Donnerstag (10. März) vonbeiden Flughäfen in Istanbul gestrichen, wie die Airline mitteilte. Betroffen seien Inlands- und Auslandsflüge. Auch weiteTeile des öffentlichen Lebens dürften in den...

