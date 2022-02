Panorama : Sattelzug auf A61 umgestürzt: Fahrbahn blockiert

Ein Sattelzug ist am Freitagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache auf der A61 in Höhe des Autobahnkreuzes Mönchengladbach umgestürzt. Der Fahrer des Lastwagens sei dabei verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz. Nach derzeitigem Informationsstand war kein anderer Verkehrsteilnehmer in den Unfall involviert. Der Sattelzug liege quer auf der Fahrbahn und blockiere die Fahrbahn Richtung Venlo, hieß es weiter. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Daher sollten die Verkehrsteilnehmer die Unfallstelle großräumig umfahren.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.