Polizeieinsatz : Reul zu Verkehrskontrollaktion: „Es gilt Recht des Staates“

Bei einer gemeinsamen Kontrollaktion von Landespolizei und Zoll an der Autobahn A3 in Erkrath bei Düsseldorf sind rund 200 Personen überprüft worden. Es gehe um die Bekämpfung von Schmuggel, Diebstahl, Drogen- und Schleuserkriminalität, von Zollverstößen und illegalem Tuning, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) machte sich am Abend ein Bild von der Lage, auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) wurde erwartet.

„Zoll und Polizei machen gemeinsam klar: Es gilt das Recht des Staates, egal ob in der Shisha-Bar oder auf der Autobahn“, sagte Reul der Deutschen Presse-Agentur. „Und bei diesen Einsätzen erwischen wir auch vielfach dieselben, die uns sonst bei den Clan-Razzien ins Netz gehen.“ Es seien mehr als 200 Fahrzeuge kontrolliert worden. Gut ein Dutzend habe ...

