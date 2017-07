Größerer Kofferraum : Porsche für Praktiker: Panamera kommt als Sport Turismo

Anfang Oktober bringt Porsche den Panamera auch in einer Version mit größerer Heckklappe und mehr Platz im Kofferraum an den Start. An seiner Sportlichkeit soll das nichts ändern - einige Versionen werden über 300 km/ schnell.