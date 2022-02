Panorama : Polizei schnappt Raser nach Tempo 90 in Kieler 30-Zone

Dreimal so schnell wie erlaubt ist ein Raser am Wochenende in Kiel unterwegs gewesen. Eine Zivilstreife bemerkte am Samstag gegen 1.15 Uhr, dass ein Wagen im Stadtteil Friedrichsort viel zu schnell in einer 30er Zone unterwegs war, wie die Polizei am Montag mitteilte. „Die Beamten schätzten die Geschwindigkeit auf etwa 90 Stundenkilometer.“

Stoppsignale ignorierte der 20 Jahre alte Fahrer zunächst. Die Polizei hielt ihn schließlich an und stellte den Führerschein sicher. Der zwischenzeitlich informierte Vater und Fahrzeughalter erschien vor Ort und nahm seinen Wagen in Empfang. Gegen den Sohn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. In der Na...

