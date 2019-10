Flying Spur kommt 2020 : Neuer Bentley kostet ab 214.676 Euro

Die luxuriöse VW-Tochter Bentley bringt ab Anfang 2020 eine neue Limousine zu betuchten Kunden. Zu Preisen ab 214.676 Euro bekommen sie ein bis zu 333 km/h schnellen Renner zum Reisen.

von dpa

17. Oktober 2019, 10:04 Uhr

Bentley treibt die Erneuerung seiner Modellpalette voran und bringt nach Continental GT und Cabrio nun auch den neuen Flying Spur an den Start.

Die Luxuslimousine teilt sich die Plattform mit Audi A8 und Porsche Panamera. Sie rückt aber eine halbe Klasse nach oben und konkurriert vor allem mit dem Rolls-Royce Ghost. Dazu passt auch der Preis: Wer ab Anfang 2020 mit dem Prunkschiff vom Hof fahren will, muss dem Händler mindestens 214.676 Euro überweisen, teilte der Hersteller mit.

Dafür gibt es eine prunkvoll gezeichnete Limousine von stattlichen 5,30 Metern Länge, die bei 3,20 Metern Radstand auch im Fond feudale Platzverhältnisse bietet.

Sie ist ausgestattet mit einer Mischung aus Tradition und Technik. Die Briten verweisen auf modernstes Infotainment samt selbst entwickelter Tabletcomputer. Zudem gibt es ein Heer an Assistenten bis hin zum Nachtsichtsystem, klassische Handwerkskunst punktet bei der Gestaltung.

Knapp 2,5 beschleunigt der Zwölfzylinder auf 333 km/h

So üppig wie die Ausstattung ist auch der Antrieb. Denn zum Start kommt hinter dem wuchtigen Kühlergrill ausschließlich der bekannte W12-Motor in seiner stärksten Ausprägung zum Einsatz. So kommt der 6,0 Liter große Benziner auf 467 kW/635 PS und wappnet sich mit bis zu 900 Nm für den Kampf mit knapp 2,5 Tonnen Stahl, Lack und Leder.

Das reicht für Fahrleistungen auf dem Niveau eines Supersportwagens: Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der Flying Spur deshalb in 3,8 Sekunden und Schluss ist erst bei 333 km/h, teilte der Hersteller mit.

Dabei soll es aber nicht bleiben: Wer ein bisschen Geld sparen möchte, bekommt den Flying Spur ab 2021 auch als V8-Modell. Dann lässt sich die Luxuslimousine auch mit Plug-in-Hybrid bestellen.