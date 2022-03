Diepholz : Motorradfahrer bei Frontalcrash lebensgefährlich verletzt

Ein 51 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesstraße 6 bei Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 35 Jahre alte Autofahrer beim Linksabbiegen in Süstedt auf die Bundesstraße den dort fahrenden Motorradfahrer nach ersten Erkenntnissen übersehen. Der 51-Jährige versuchte mit seiner Maschine noch, dem Auto auszuweichen, konnte einen Frontalzusammenstoß am Samstagmorgen aber nicht mehr verhindern. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik nach Bremen. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Die Bundesstraße war wegen des Unfalls mehrere Stunden lang gesperrt.

