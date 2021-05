Fahren oder fahren lassen? : Moderne Assistenzsysteme im Auto

Einfach die Hände in den Schoß legen und sich ans Ziel chauffieren lassen? Ganz so weit sind auch die modernsten Assistenzsysteme im Auto noch nicht. Doch Autofahren ist einfacher als je zuvor.

Stuttgart/Losheim am See | Ein ausgebranntes Wrack in den TV-Nachrichten, zwei Tote und viele Fragezeichen - als vor kurzem bei Houston im US-Bundesstaat Texas ein angeblich führerloser Tesla gegen einen Baum fuhr, hat das einmal mehr die Grenzen moderner Assistenzsysteme aufgezeigt. Auch wenn Namen wie „Autopilot“ bereits autonomes Fahren suggerieren: Es gibt aktuell in kei...

