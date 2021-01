Kooperation mit Toyota : Modelle mit Hybrid-Technik: Suzuki bringt Across und Swace

In Zusammenarbeit mit Toyota bringt Suzuki zwei neue Autos auf den Markt, die auf Hybridtechnik setzen. Was bieten die Modelle Across und Swace?

Bensheim | Suzuki nutzt die Kooperation mit Toyota zur Erweiterung der Modellpalette und für die nächsten Schritte zur Elektrifizierung. Mit dem Geländewagen Across hält dabei der erste Plug-in-Hybrid Einzug ins Suzuki-Sortiment. Der Swace ist nicht nur der erste ...

