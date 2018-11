Pick-up : Mitsubishi L200 geht Mitte 2019 in die nächste Runde

Im Sommer 2019 bringt Mitsubishi die nächste Generation des Pick-ups L200 auf den Markt. Der Japaner ist noch etwas rustikaler geformt als bisher, bietet aber auch zahlreiche Assistenzsysteme.

von dpa

09. November 2018, 16:43 Uhr

Mitsubishi bringt mit dem L200 die neue Generation eines seiner wichtigsten Modelle auf den Weg. Der Pick-up geht in weiten Teilen der Welt als Triton bereits in diesen Wochen in den Handel. Er kommt aber nach Angaben des Herstellers erst im Sommer 2019 auch nach Deutschland.

Die Preise stehen noch nicht fest. Allerdings werde es keine großen Sprünge geben, sagte ein Sprecher mit Blick auf den aktuell mindestens 22 900 Euro teuren Vorgänger.

Zwar sieht der künftig 5,30 Meter lange L200 mit seinem kantigen Grill, der höheren Motorhaube und den muskulösen Flanken rustikaler aus denn je. Doch unter der harten Schale steckt ein smarter Kern mit zahlreichen Assistenzsystemen. Die sind zwar im Pkw Standard, bei Pick-ups aber noch eine Seltenheit. So gibt es nun vier Fahrprogramme für diverse Untergründe, eine Warnfunktion für den Toten Winkel, eine Fernlicht-Automatik oder eine Bergabfahrhilfe und eine 360-Grad-Kamera.

Hinter dem wuchtigen Grill mit den Tagfahrleuchten im Stil von Bullenhörnern arbeitet ein 2,4 Liter großer Diesel, der aktuell 133 kW/170 PS und 430 Nm leistet und mit einem zuschaltbaren Allradantrieb samt Geländeuntersetzung gekoppelt wird. Weil er für Europa noch anders kalibriert werden könnte, gibt es bislang keine finalen Daten für die Exportversion.

Gebaut wird der L200 als Zweisitzer sowie als Club Cab 2+2 und Doppelkabine mit vier Türen und fünf Sitzen. Bei der Club-Kabine gelangt man nur durch gegenläufige Nottüren auf die schmalen Sitze in der zweiten Reihe.