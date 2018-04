Digitalkamera fürs Auto : Mehrheit denkt: Dashcams machen Verkehr sicherer

In anderen Ländern gehört die Dashcam längst zur Auto-Ausstattung. Die Nutzung hierzulande ist jedoch noch gering. Eine Umfrage gibt Aufschluss darüber, was die Menschen in Deutschland von der Digitalkammer für die Windschutzscheibe halten.

von dpa

10. April 2018, 15:50 Uhr

Eine große Mehrheit der Deutschen (64,7 Prozent) denkt, dass Dashcams im Auto den Verkehr sicherer machen können. Bis lang nutzen allerdings nur wenige (rund 8 Prozent) solche Videokameras, die sich etwa am Armaturenbrett befestigen lassen, um das Verkehrsgeschehen aufzuzeichnen.

Gut ein Viertel (25,4 Prozent) kann sich das aber vorstellen. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Rund drei Viertel (74,2 Prozent) halten die aufgezeichneten Videos vor Gericht als hilfreiches Beweismittel. Ob solche Aufnahmen im Einzelfall als Beweis bei Prozessen zugelassen werden, liegt im Ermessen des Richters, erläutert die Bitkom.

Während sich fast die Hälfte der Befragten (46,5 Prozent) dafür ausspricht, Dashcams sogar gesetzlich vorzuschreiben, finden fast genauso viele (45 Prozent), dass die Kameras eine Atmosphäre der Überwachung erzeugen. Fast jeder Fünfte (19,6 Prozent) möchte sie verbieten lassen.

Bitkom Research hat im Januar 1009 Personen ab 14 Jahren telefonisch befragt.

BGH prüft Verwertbarkeit der Aufnahmen Anhand eines Unfalls in Magdeburg verhandelt der Bundesgerichtshof (BGH) erstmals die Frage, ob Aufnahmen von Videokameras an Armaturenbrett und Windschutzscheibe als Beweis vor Gericht (VI ZR 233/17) genutzt werden dürfen. Das höchste deutsche Zivilgericht will am 15. Mai (9.00 Uhr) sein Urteil sprechen. Erwartet wird eine Grundsatzentscheidung.