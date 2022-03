Motorradsaison : Mehrere schwere Motorradunfälle am Wochenende in NRW

Zu Beginn der Motorradsaison im Frühling gibt es oft schwere Unfälle. In Brilon und in Halver wurden am Wochenende zwei Biker mit Rettungshubschraubern abtransportiert. Insgesamt kam es zu mehreren Stürzen.

Mehrere Motorradfahrer haben sich am Wochenende des Frühlingsbeginns in Nordrhein-Westfalen schwer verletzt. In Halver (Märkischer Kreis) sei ein 57-Jähriger am Samstag mit seinem Zweirad gestürzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Sechs Motorradfahrer hätten auf einer Bundesstraße ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.