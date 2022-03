Vom Blitz getroffen : Maserati: Ab 2030 nur noch neue Stromer

Folgore – italienisch für Blitz – ist der Beiname, den die neuen Elektro-Maseratis bekommen werden. Den Anfang markiert ab 2023 die Neuauflage des GranTurismo als erstes E-Auto von Maserati überhaupt.

Der italienische Autohersteller Maserati plant will bis 2025 alle Modellreihen auch mit einem Elektroantrieb anbieten. 2030 soll dann der Ausstieg aus dem Geschäft mit Verbrennungsmotoren folgen. Das teilte die Stellantis-Tochter am Rande einer Veranstaltung in Mailand mit. Die E-Modelle sollen den Beinamen „Folgore“ erhalten – was auf Italienisch „Bli...

