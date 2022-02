Panorama : Linienbus rammt Straßenbahnhaltestelle

Kurz vor Mitternacht hat in Braunschweig am Donnerstag ein Linienbus eine Straßenbahnhaltestelle gerammt. Wie die Feuerwehr mitteilte, überfuhr der Bus dabei ein Geländer der Haltstelle und prallte außerdem gegen eine Straßenlaterne. Den Angaben zu Folge wurde bei dem Unfall nur der Fahrer des Linienbusses leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Feuerwehr hatte der Mann Glück im Unglück, denn ein Rohr des Geländers habe die Front des Busses durchbohrt und ihn nur um wenige Zentimeter verfehlt. Neben dem Fahrer befand sich nur ein Fahrgast in dem Bus, der unverletzt blieb. An der Straßenbahnhaltestelle hielten sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fahrgäste auf. Sowohl an der Haltestelle al...

