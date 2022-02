Pandemie : Lieferketten: Hapag-Lloyd auf Gewinner-Seite

Container-Reedereien wie Hapag-Lloyd zählen zu den großen Gewinnern der Pandemie. Verzögerungen in den globalen Transportketten tragen zu Engpässen bei der Materialversorgung der Wirtschaft bei.

Die Hamburger Container-Reederei Hapag-Lloyd macht angesichts der angespannten globalen Lieferketten und der riesigen Nachfrage nach Transportkapazitäten gute Geschäfte. 2021 sprang der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf rund 9,4 Milliarden Euro in die Höhe, mehr als sieben Mal so viel wie 2020, wie die Hapag-Lloyd AG am Dienstag auf Basis vorlä...

