Osnabrück : Lastwagenfahrer übersieht Radler und tötet ihn

Ein Radfahrer ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in Osnabrück ums Leben gekommen. Der 62-Jährige aus dem benachbarten Wallenhorst starb laut Polizei, als er an einer Straßeneinmündung von einem Lastwagen überrollt wurde, der rechts abbiegen wollte. Der 43 Jahre alte Fahrer des Lastzugs habe den Radfahrer übersehen, teilte die Polizei mit. Der 62-Jährige sei noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen.

Gegen den osteuropäischen Lastwagenfahrer wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl, über den nun ein Richter entscheiden muss. Der Fahrer kam vorerst ins Gewahrsam. Wegen der Unfallaufnahme mussten Straßen gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen in der Stadt....

