Panorama : Lastwagen rutscht in Graben: Fahrer eingeklemmt

Ein Lastwagenfahrer ist im Landkreis Peine in einen Graben gerutscht und verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der 53-Jährige war demnach am Montagmittag in einem Hagelschauer von der Straße abgekommen.

Die Feuerwehr musste den Mann aus seinem Lastwagen befreien, er war allerdings ansprechbar. Der Fahrer wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die betroffene Landesstraße zwischen Peine und der Ortschaft Wendeburg war wegen der Bergung mehrere Stunden gesperrt....

