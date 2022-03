Unfall : Lastwagen kracht in Pkw: Drei Verletzte nach Unfall auf A3

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 bei Sankt Augustin in Fahrtrichtung Oberhausen sind drei Menschen verletzt worden - darunter zwei Schwerverletzte. Ein 68-jähriger Lkw-Fahrer sei am Dienstagnachmittag am Ende eines Staus in einen Pkw aus den Niederlanden gekracht, teilte ein Polizeisprecher mit.

Der Pkw-Fahrer hatte sich zuvor langsam dem Stau genähert. Als er den schnellen Lastwagen hinter sich bemerkte, habe er noch versucht auf den Standstreifen auszuweichen. Der Lkw stieß daraufhin jedoch ungebremst in das Auto und drückte es gegen die Schutzplanke. Zwei Frauen auf der Rückbank im Alter von 27 und 57 Jahren wurden schwer verletzt, schwebte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.