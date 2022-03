Unfall : Lastwagen brennt auf A1 aus: Sperrung bei Wuppertal

Nach dem Brand eines Gemüse-Lkw auf der Schwelmetalbrücke der A1 bei Wuppertal ist die Strecke in Fahrtrichtung Dortmund am Donnerstag stundenlang komplett gesperrt worden. Die Bergung und die Reinigung der Fahrbahn sei nach dem Feuer aufwendig, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittag. Auch die Gegenrichtung sei getroffen. Der Verkehr staute sich in beiden Richtungen auf mehreren Kilometern. Am Nachmittag konnte zunächst der äußere Fahrstreifen wieder befahren werden.

Den Angaben der Polizei zufolge war der mit Paprika beladene 40-Tonner in der Nacht zu Donnerstag aus unbekannter Ursache in einer Baustelle nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelleitplanke gefahren. Dabei wurde der Tank aufgeschlitzt, Diesel geriet in Brand. Der 47-Jährige Fahrer blieb unverletzt. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte,...

