Packesel auf Rädern : Lastenfahrräder erobern Alltag in Niedersachsen

Immer mehr Menschen entdecken Lastenfahrräder als Alternative zum Auto. Die Zahl der Leihstationen wächst. Manche Städte unterstützen die Anschaffung auch finanziell. Die Nachfrage nach Zuschüssen ist etwa in Oldenburg riesig.

Oldenburg | Die ersten Meter fahren sich noch etwas wackelig, doch schon nach kurzer Zeit gleitet das schwer bepackte Rad in Oldenburg gut ausbalanciert über die Straße. Mehrere Einkaufstaschen und eine Getränkekiste befinden sich in der Transportbox zwischen Vorderrad und Lenkstange. „Man braucht nicht viel Eingewöhnungszeit“ sagt Ernst Schäfer. Er gehört in ...

