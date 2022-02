Autotest : Kann es der neue Opel Astra mit dem VW Golf aufnehmen?

Der ewige Zweikampf in der Kompaktklasse geht in die nächste Runde. Opel stellt dem noch relativ jungen VW Golf VIII jetzt einen neuen Astra entgegen. Hat der das Zeug dazu, am Thron des Marktführers zu rütteln?

Der König der Kompakten bekommt einen neuen Gegner: Nach sechs Jahren wechselt Opel den Astra aus und schickt die elfte Generation seines Bestsellers gegen den VW Golf ins Rennen. Die Preise starten bei 22.465 Euro. Damit kostet der Konkurrent aus Rüsselsheim rund 6000 Euro weniger als der günstigste Golf. Altes Format, neue Form Das Format ist gleich ...

