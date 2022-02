Panorama : Kammern kritisieren geplante B96-Brückensperrung

Unternehmen in Brandenburg und im östlichen Mecklenburg-Vorpommern protestieren gegen die geplante Sperrung einer B96-Brücke in Fürstenberg (Oberhavel) für schweren Lkw-Verkehr. Das sei eine böse Überraschung für die regionale Wirtschaft und stelle eine erhebliche Belastung dar, teilten die Industrie- und Handelskammern in Potsdam und Neubrandenburg am Freitag mit. Die finanziellen Schäden für Firmen bei einer Sperrung der Schleusenbrücke mit weiträumigen Umfahrungen wegen der Seen wären erheblich. Deshalb müsse die Brücke schnellstmöglich instandgesetzt werden, was nicht an finanziellen Mitteln scheitern dürfe.

Die Firmen in Mecklenburg-Vorpommern fordern seit Jahrzehnten den mehrspurigen Ausbau der B96 nach Berlin, wozu auch Ortsumfahrungen, wie in Fürstenberg und im Norden bei Usadel und Weisdin gehören. Der Potsdamer Landesbetrieb für Straßenwesen hatte Anfang Februar überraschend mitgeteilt, dass die Belastung auf der Schleusenbrücke Fürstenberg wegen Sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.